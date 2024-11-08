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Шакил О'Нил отреагировал на жёсткую перепалку между Дюрантом и Эй Смитом

Шакил О'Нил отреагировал на жёсткую перепалку между Дюрантом и Эй Смитом
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Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился мнением о жёсткой словесной перепалке между лёгким форвардом «Финикс Санз» Кевином Дюрантом и популярным телеэкспертом Стивеном Эй Смитом. Ранее Эй Смит высоко оценил игровые навыки Дюранта, но поставил под сомнение его лидерские качества. Кевин в ответ назвал его клоуном.

«Стивен Эй занимался этим всю свою карьеру. Это люди, которые тебя мотивируют. Это их работа. Это наша работа. У каждого есть своё мнение. На самом деле когда я услышал об этом, то подумал, что речь о чём-то старом», — сказал О’Нил на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.

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