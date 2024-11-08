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Карри ответил, как относится к крикам в свой адрес со стороны Керра

Карри ответил, как относится к крикам в свой адрес со стороны Керра
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, как относится к критике со стороны главного тренера команды Стива Керра. Ранее Керр признался, что может кричать на Стефена, и игрок это воспринимает спокойно.

«Прежде всего, я хочу, чтобы меня тренировали, как и всех остальных. Я не переживаю, когда на меня кричат в случае неудачных действий. Особенно если они приводят к трёхочковому броску в наше кольцо», — приводит слова Карри Сlutch Points.

В нынешнем сезоне НБА Стефен к настоящему моменту принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 21,2 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал семь результативных передач.

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