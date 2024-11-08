Названы главные полиглоты Единой лиги

Телеграм-канал «Два кольца» подсчитал игроков Единой лиги ВТБ, которые владеют сразу несколькими языками. Лидерами по этому показателю являются бельгиец Исмаэль Бако из УНИКСа и серб Алекса Аврамович из ЦСКА. Они способны общаться сразу на пяти языках. Отметим, что Аврамович говорит на русском пока не свободно, но активно изучает этот язык.

Главные полиглоты Единой лиги (в скобках – количество языков, которыми владеют игроки):

Исмаэль Бако (английский, французский, фламандский, итальянский, испанский);

Алекса Аврамович (сербский, английский, испанский, итальянский, русский);

Луи Лабери (французский, испанский, английский, итальянский).

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