«Даже не знаю, как это назвать». Фрейзер рассказал о подарке от фанатов «Зенита»

Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер рассказал о подарке от болельщиков петербургского клуба. Вчера, 7 ноября, Фрейзер провёл сотый матч за «Зенит». Подопечные Хавьера Паскуаля на домашней площадке встречались с красноярским «Енисеем» и победили со счётом 94:76. Трент в этой игре набрал 13 очков.

«О, они подарили мне потрясающий большой, я даже не знаю, как это назвать, но это был огромный постер с моим изображением и числом 100. Это было очень, очень важно для меня. Болельщики «Зенита» делают многое для нас, даже когда едут за нами на очень большие расстояния. Увидеть это — увидеть себя на таком постере — было очень приятно. Как я уже сказал, победа и невероятная атмосфера сделали этот вечер ещё более особенным. Огромное спасибо петербургским болельщикам. Я действительно благодарен вам за поддержку в каждой игре, за всё, что вы делаете для нас, это много значит для нас», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».

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