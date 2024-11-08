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«Даже не знаю, как это назвать». Фрейзер рассказал о подарке от фанатов «Зенита»

«Даже не знаю, как это назвать». Фрейзер рассказал о подарке от фанатов «Зенита»
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Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер рассказал о подарке от болельщиков петербургского клуба. Вчера, 7 ноября, Фрейзер провёл сотый матч за «Зенит». Подопечные Хавьера Паскуаля на домашней площадке встречались с красноярским «Енисеем» и победили со счётом 94:76. Трент в этой игре набрал 13 очков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
94 : 76
Енисей
Красноярск
Зенит: Мун - 19, Бэйкон - 18, Фрейзер - 13, Спеллмен - 11, Пойтресс - 9, Воронцевич - 8, Щербенев - 5, Карасёв - 5, Жбанов - 4, Рыжов - 2, Вольхин, Хантер
Енисей: Сонько - 14, Одиноков - 11, Близнюк - 10, Долинин - 9, Балашов - 7, Герасимов - 7, Ведищев - 6, Степанович - 5, Загретдинов - 5, Сандерс - 2, Перевалов, Шлегель

«О, они подарили мне потрясающий большой, я даже не знаю, как это назвать, но это был огромный постер с моим изображением и числом 100. Это было очень, очень важно для меня. Болельщики «Зенита» делают многое для нас, даже когда едут за нами на очень большие расстояния. Увидеть это — увидеть себя на таком постере — было очень приятно. Как я уже сказал, победа и невероятная атмосфера сделали этот вечер ещё более особенным. Огромное спасибо петербургским болельщикам. Я действительно благодарен вам за поддержку в каждой игре, за всё, что вы делаете для нас, это много значит для нас», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».

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