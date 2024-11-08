Лу Уильямс высказался о перепалке между Леброном и Джа Морантом

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку Лу Уильямс поделился мнением о недавней стычке между лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом. Во время матча Морант забил с сопротивлением игрока «Лейкерс» Гэйба Винсента, после чего показал ему жест «слишком маленький». Вскоре через самого Моранта забил уже Леброн, ответивший ему тем же жестом. Позже по ходу Джа толкнул лидера «Лейкерс».

«Мне это действительно нравится. Послушайте, время от времени мы проявляем огромное уважение к Леброну Джеймсу, но для этих парней нормально соревноваться с ним. В такие моменты просто думаешь: «Ладно, матч начался. Давайте просто играть». Но на самом деле такие ситуации полезны для игры», — сказал Уильямс на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст: