Экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич высказался о Новаке Джоковиче

Экс-игрок ЦСКА, а ныне разыгрывающий «Црвены Звезды» серб Милош Теодосич поделился мнением о своём соотечественнике прославленном теннисисте Новаке Джоковиче. Именитый спортсмен посетил матч 8-го тура Евролиги в Белграде между «Црвеной Звездой» и берлинским клубом «Альба» (92:71).

«Новак уже не первый раз приходит посмотреть на наши матчи. Перед ним всегда приятно играть. Это было здорово», — приводит слова Теодосича Sport Klub.

В настоящий момент «Црвена Звезда» занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги. В активе сербского клуба четыре победы при четырёх поражениях. Лидером является мюнхенская «Бавария», на счету которой шесть побед и два поражения.

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