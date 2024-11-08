Вембаньяма высказался о Поповиче после новости о серьёзных проблемах тренера со здоровьем

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос по поводу ситуации с главным тренером команды Грегом Поповичем. Ранее сообщалось, что у 75-летнего специалиста серьёзные проблемы со здоровьем, из-за чего он выбыл на неопределённый срок.

«Нам немногое известно о Греге, но, скажем так, нам рассказывают столько, сколько нам положено знать. Так что я не беспокоюсь о нём. Знаю: он скоро вернётся. Что касается общения с ним напрямую, то нет, общения не так уж и много», — приводит слова Вембаньямы на своей странице в социальных сетях журналист Том Осборн.

Вембаньяма предстал в образе из японского аниме на Хэллоуин: