«В этом кроется ключ к победе». Кулагин ответил, за счёт чего УНИКС может победить ЦСКА

Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин дал комментарий по поводу предстоящего матча команды с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 9 ноября, в Казани в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Её начало запланировано на 14:00 мск.

«Настрой УНИКСа перед предстоящей встречей с ЦСКА максимально боевой, рабочий и собранный. Отмечу, что нам предстоит противостояние финалистов прошедшего сезона. В текущем году нам ещё не удалось обыграть ЦСКА, поэтому для нас это принципиальный матч.

Для положительного исхода в завтрашней встрече нам необходимо с первой и до последней минуты быть сфокусированными на защите и не давать их лидерам набирать лёгкие очки. Важно не допускать провальных отрезков на протяжении матча, продемонстрировать свою силу и командную игру в нападении, а также доминировать на подборе. На мой взгляд, в этих нюансах кроется ключ к победе», — приводит слова Кулагина пресс-служба казанской команды.

В настоящий момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. УНИКС располагается на четвёртой позиции.

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