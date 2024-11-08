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Бэрон Дэвис предположил, какую позицию игроки НБА заняли по перепалке Дюранта с Эй Смитом

Бэрон Дэвис предположил, какую позицию игроки НБА заняли по перепалке Дюранта с Эй Смитом
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Экс-игрок НБА двукратный участник Матча всех звёзд лиги Бэрон Дэвис поделился мнением о жёсткой словесной перепалке между лёгким форвардом клуба «Финикс Санз» Кевином Дюрантом и известным телеэкспертом Стивеном Эй Смитом. Ранее Эй Смит высоко оценил игровые навыки Дюранта, но поставил под сомнение его лидерские качества. Кевин в ответ назвал его клоуном.

«Сколько процентов игроков согласны с Кевином? Я бы сказал, где-то 80. Хотя Шак вот говорит, что Стивей Эй выступает в роли мотиватора», — сказал Дэвис в видео на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq.

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