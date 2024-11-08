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Александр Медведев ответил, как пережить месяц без баскетбола в Санкт-Петербурге

Александр Медведев ответил, как пережить месяц без баскетбола в Санкт-Петербурге
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что команде предстоят четыре выездных матча подряд в Единой лиге ВТБ.

«Ну, во-первых, можно и доехать на выездные матчи. У нас же болельщики любят на выезды ездить. Потом всё-таки и «Матч ТВ», и Okko показывают баскетбол, и делают это неплохо, разнообразно много комментариев, передач про баскетбол. Поэтому болеем за нашу родную команду, где бы мы ни находились», — приводит слова Медведева пресс-служба петербургской команды.

После 12 проведённых матчей в Единой лиге «Зенит» занимает второе место в таблице. На счету петербургских игроков 10 побед и два поражения.

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