Александр Медведев ответил, как пережить месяц без баскетбола в Санкт-Петербурге

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что команде предстоят четыре выездных матча подряд в Единой лиге ВТБ.

«Ну, во-первых, можно и доехать на выездные матчи. У нас же болельщики любят на выезды ездить. Потом всё-таки и «Матч ТВ», и Okko показывают баскетбол, и делают это неплохо, разнообразно много комментариев, передач про баскетбол. Поэтому болеем за нашу родную команду, где бы мы ни находились», — приводит слова Медведева пресс-служба петербургской команды.

После 12 проведённых матчей в Единой лиге «Зенит» занимает второе место в таблице. На счету петербургских игроков 10 побед и два поражения.