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Видео: маскот клуба НБА издевается над болельщиками соперника после матча

Видео: маскот клуба НБА издевается над болельщиками соперника после матча
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Маскот клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» Ястреб Гарри поиздевался над болельщиками команды «Нью-Йорк» после матча. Встреча между «Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс» состоялась в четверг, 7 ноября. Игра завершилась со счётом 121:116 в пользу «Атланты».

Ястреб Гарри подходил к фанатам «Никс» и предлагал им взять носовые платки, чтобы вытереть ими слёзы после поражения команды.

Наиболее результативным игроком в составе «Хоукс» стал тяжёлый форвард француз Закари Рисашер. В ходе игры он набрал 33 очка, сделал семь подборов, отдал три передачи, а также совершил два блок-шота и три перехвата.

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