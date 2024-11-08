Видео: маскот клуба НБА издевается над болельщиками соперника после матча

Маскот клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» Ястреб Гарри поиздевался над болельщиками команды «Нью-Йорк» после матча. Встреча между «Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс» состоялась в четверг, 7 ноября. Игра завершилась со счётом 121:116 в пользу «Атланты».

Ястреб Гарри подходил к фанатам «Никс» и предлагал им взять носовые платки, чтобы вытереть ими слёзы после поражения команды.

Наиболее результативным игроком в составе «Хоукс» стал тяжёлый форвард француз Закари Рисашер. В ходе игры он набрал 33 очка, сделал семь подборов, отдал три передачи, а также совершил два блок-шота и три перехвата.