Дэвис возглавил предварительный список НБА на звание MVP в сезоне-2024/2025

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала предварительный список претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) в сезоне-2024/2025. На данный момент команды сыграли по семь-девять матчей.

Предварительный список претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025:

1. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);

2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);

3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);

5. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»);

6. Кевин Дюрант («Финикс Санз»);

7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);

8. Лука Дончич («Даллас Маверикс»);

9. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);

10. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

Лидером чемпионата в Восточной конференции является клуб «Кливленд Кавальерс», который в девяти матчах не потерпел ни одного поражения и остался единственной командой НБА в нынешнем сезоне, ни разу не уступившей сопернику. Западную конференцию возглавляет клуб «Голден Стэйт Уорриорз».