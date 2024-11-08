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Дэвис возглавил предварительный список НБА на звание MVP в сезоне-2024/2025

Дэвис возглавил предварительный список НБА на звание MVP в сезоне-2024/2025
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала предварительный список претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) в сезоне-2024/2025. На данный момент команды сыграли по семь-девять матчей.

Предварительный список претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025:

1. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);
2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
5. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»);
6. Кевин Дюрант («Финикс Санз»);
7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
8. Лука Дончич («Даллас Маверикс»);
9. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);
10. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

Лидером чемпионата в Восточной конференции является клуб «Кливленд Кавальерс», который в девяти матчах не потерпел ни одного поражения и остался единственной командой НБА в нынешнем сезоне, ни разу не уступившей сопернику. Западную конференцию возглавляет клуб «Голден Стэйт Уорриорз».

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