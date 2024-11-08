Бывший игрок НБА — о Коби Брайанте времён старшей школы: он пришёл в зал в режиме убийцы

45-летний американский бывший баскетболист, выступавший в НБА, и трёхкратный участник Матча звёзд Бэрон Дэвис рассказал историю, как легендарный чемпион лиги Коби Брайант пришёл в зал, будучи старшеклассником, и участвовал в тренировке с командой Дэвиса и Шакила О'Нила.

«Это был сюрреалистичный момент… Здесь присутствует Шак, и Коби просто… Коби в режиме настоящего убийцы… Брайнт давит на весь зал, как доберман или ротвейлер», — приводит слова Дэвиса NBA Retweet в социальной сети Х.

Коби Брайант был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Шарлотт Хорнетс». Брайант выставил свою кандидатуру на драфт сразу по окончании школы, пропустив обучение в колледже. За свою карьеру он выиграл пять чемпионских титулов и 18 раз принимал участие в Матче звёзд.