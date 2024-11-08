Билеты на дебютный матч Бронни Джеймса в G-лиге были распроданы за 24 часа

Билеты на дебютную игру атакующего защитника Бронни Джеймса за команду «Саут-Бэй Лейкерс» в G-лиге были распроданы за 24 часа. На это обратил внимание портал Newsweek.

Напомним, сегодня известный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что руководство калифорнийского клуба «Лейкерс» приняло решение о переводе Бронни в фарм-команду.

Также он уточнил, что Джеймс-младший будет играть лишь на домашних матчах. Ожидается, что первую игру за «Саут-Бэй Лейкерс» Бронни проведёт в субботу с клубом «Солт Лэйк Сити».

Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года и был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером.