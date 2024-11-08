Скаут НБА назвал главный недостаток Виктора Вембаньямы на площадке

Анонимный скаут НБА раскритиковал французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму за отсутствие эффективности при игре в нападении.

«Вембаньяма просто великолепен в защите и совершенно неэффективен в нападении. Он просто выглядит так, будто играет без особого руководства», — приводит слова анонимного скаута издание NBA Central.

Виктор был выбран на драфте НБА в 2023 году под первым номером. По итогам сезона-2023/2024 он получил звание «Новичок года». Является одним из самых высоких действующих игроков в североамериканской лиге (221 см) после дебютировавшего в этом сезоне Зака Иди из «Мемфис Гриззлиз» (224 см).