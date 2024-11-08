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Скаут НБА назвал главный недостаток Виктора Вембаньямы на площадке

Скаут НБА назвал главный недостаток Виктора Вембаньямы на площадке
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Анонимный скаут НБА раскритиковал французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму за отсутствие эффективности при игре в нападении.

«Вембаньяма просто великолепен в защите и совершенно неэффективен в нападении. Он просто выглядит так, будто играет без особого руководства», — приводит слова анонимного скаута издание NBA Central.

Виктор был выбран на драфте НБА в 2023 году под первым номером. По итогам сезона-2023/2024 он получил звание «Новичок года». Является одним из самых высоких действующих игроков в североамериканской лиге (221 см) после дебютировавшего в этом сезоне Зака Иди из «Мемфис Гриззлиз» (224 см).

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