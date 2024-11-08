Издание The Athletic включило Егора Дёмина в число лучших первокурсников 1-й недели NCAA

Обозреватель авторитетного американского издания The Athletic Брендан Маркс включил российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU), в число лучших первокурсников первой недели чемпионата NCAA.

Напомним, в дебютном матче с «Центральным Арканзасом», который состоялся 6 ноября, Дёмин набрал 18 очков и сделал 11 результативных передач.

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