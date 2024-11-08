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Издание The Athletic включило Егора Дёмина в число лучших первокурсников 1-й недели NCAA

Издание The Athletic включило Егора Дёмина в число лучших первокурсников 1-й недели NCAA
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Обозреватель авторитетного американского издания The Athletic Брендан Маркс включил российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU), в число лучших первокурсников первой недели чемпионата NCAA.

Напомним, в дебютном матче с «Центральным Арканзасом», который состоялся 6 ноября, Дёмин набрал 18 очков и сделал 11 результативных передач.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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