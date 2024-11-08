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Стало известно, как возвращение Карри повлияло на рейтинги НБА

Стало известно, как возвращение Карри повлияло на рейтинги НБА
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Игра между командами «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» после возвращения в состав калифорнийцев четырёхкратного чемпиона НБА Стефена Карри стала самой рейтинговой в сезоне-2024/2025. Команда Карри одолела «Бостон» со счётом 118:112, что стало первым поражением «Селтикс» в нынешнем сезоне.

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
112 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Уайт - 26, Притчард - 16, Кета - 14, Хорфорд - 10, Холидэй - 6, Хозер - 6, Корнет - 2, Браун, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Хилд - 16, Уиггинс - 16, Андерсон - 11, Куминга - 10, Муди - 9, Грин - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 6, Луни - 6, Сантос, Уотерс III, Спенсер

«Одним из самых простых лекарств от падения рейтингов НБА в начале сезона является присутствие в составе Стефена Карри. Матч регулярного сезона НБА «Уорриорз» — «Селтикс» в среду набрал в среднем 1,2 рейтинга и собрал 2,14 млн зрителей на ESPN, что стало самой просматриваемой игрой НБА за две недели после начала сезона и на 30% больше, чем «Спёрс» — «Никс» в том же окне в прошлом году (1,65 млн зрителей)», — сообщило издание NBA Central.

Ранее легендарный центровой Шакил О'Нил заявил, что Карри, наоборот, является причиной падения рейтингов североамериканской лиги.

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