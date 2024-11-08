Стало известно, как возвращение Карри повлияло на рейтинги НБА

Игра между командами «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» после возвращения в состав калифорнийцев четырёхкратного чемпиона НБА Стефена Карри стала самой рейтинговой в сезоне-2024/2025. Команда Карри одолела «Бостон» со счётом 118:112, что стало первым поражением «Селтикс» в нынешнем сезоне.

«Одним из самых простых лекарств от падения рейтингов НБА в начале сезона является присутствие в составе Стефена Карри. Матч регулярного сезона НБА «Уорриорз» — «Селтикс» в среду набрал в среднем 1,2 рейтинга и собрал 2,14 млн зрителей на ESPN, что стало самой просматриваемой игрой НБА за две недели после начала сезона и на 30% больше, чем «Спёрс» — «Никс» в том же окне в прошлом году (1,65 млн зрителей)», — сообщило издание NBA Central.

Ранее легендарный центровой Шакил О'Нил заявил, что Карри, наоборот, является причиной падения рейтингов североамериканской лиги.