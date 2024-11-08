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«Всегда особенные». Пистиолис — о матчах ЦСКА с УНИКСом

«Всегда особенные». Пистиолис — о матчах ЦСКА с УНИКСом
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче с финалистом сезона-2023/2024 казанским УНИКСом. Встреча между командами состоится 9 ноября на стадионе «Баскет-холл» в Казани.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
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«Встречи с УНИКСом всегда особенные. Они отличаются высоким соревновательным уровнем. Обе команды находятся под физической нагрузкой, но в такие моменты это никого не волнует. Так что, думаю, это будет отличная игра в плане баскетбола», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейского клуба.

После проведённых 11 матчей в нынешнем сезоне ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. На счету армейцев 10 побед и одно поражение. УНИКС занимает четвёртую позицию, трижды уступив в 12 играх.

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