«Всегда особенные». Пистиолис — о матчах ЦСКА с УНИКСом

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче с финалистом сезона-2023/2024 казанским УНИКСом. Встреча между командами состоится 9 ноября на стадионе «Баскет-холл» в Казани.

«Встречи с УНИКСом всегда особенные. Они отличаются высоким соревновательным уровнем. Обе команды находятся под физической нагрузкой, но в такие моменты это никого не волнует. Так что, думаю, это будет отличная игра в плане баскетбола», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейского клуба.

После проведённых 11 матчей в нынешнем сезоне ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. На счету армейцев 10 побед и одно поражение. УНИКС занимает четвёртую позицию, трижды уступив в 12 играх.