Аренас заявил, что «Оклахома» с Дюрантом в составе хуже, чем нынешний состав «Тандер»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас заявил, что «Оклахома-Сити Тандер» 2012 года в составе со звёздными Кевином Дюрантом, Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом слабее, чем нынешний состав «Тандер» с такими игроками, как Шей Гилджес-Александер, Чет Холмгрен и Алекс Карузо.

«Это команда лучше, чем команда 2012 года… Если они не выиграют чемпионат в ближайшие шесть лет, то это проблема», — приводит слова Аренаса издание NBA Central.

В сезоне-2011/2012 клуб «Тандер» в составе с Дюрантом, Уэстбруком и Харденом впервые после переезда в Оклахому вышел в финал НБА, где уступил команде «Майами Хит» со счётом 1-4. В минувшем сезоне-2023/2024 с Гилджес-Александером «Оклахома» в полуфинале конференции уступила «Даллас Маверикс» — 2-4.

В сезоне-2024/2025 «Оклахома» потерпела одно поражение в восьми стартовых играх и занимает второе место в Западной конференции.