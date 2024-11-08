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Известный драфт-портал сравнил Егора Дёмина с трёхкратным чемпионом НБА

Известный драфт-портал сравнил Егора Дёмина с трёхкратным чемпионом НБА
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Известный портал NBA Draft сравнил российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU), с трёхкратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукочем.

«В своей первой игре Дёмин отметился дабл-даблом, набрав 18 очков и отдав 11 результативных передач. Он напомнил некоторым скаутам Тони Кукоча своей плавностью и великолепным видением площадки. Форвард также хорошо проявил себя на другой стороне площадки, записав на свой счёт четыре перехвата. Он новичок, за которым все должны следить, так как у него есть потенциал для лотереи-драфта», — приводит слова обозревателя Джона Петрика портал NBA Draft.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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