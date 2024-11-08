Кевин Дюрант: в игре Кайри Ирвинга нет слабых мест или дыр. Всегда считал его мастером

Тяжёлый форвард и лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением об атакующем защитнике «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинге.

«Всегда считал Кайри мастером игры. Думаю, он — сбалансированный баскетболист, у него нет слабостей или дыр, физических или умственных. Такой склад идеально подходит для того, чтобы помогать команде добиваться поставленных целей. Выходя на площадку и дальше, Кайри продолжает укреплять своё наследие и величие. Он будет помогать «Маверикс» так сильно, как сможет», — приводит слова Дюранта портал Clutch Points.

Напомним, следующий матч «Даллас Маверикс» проведёт с «Финикс Санз» в субботу, 9 ноября.