Чемпион НБА — о «Милуоки Бакс»: они будто на аппарате жизнеобеспечения

46-летний звёздный бывший баскетболист и чемпион НБА в сезоне-2007/2008 Пол Пирс высказался по поводу результатов команды «Милуоки Бакс» в сезоне-2024/2025.

«Нужно начать подавать какие-то признаки… У вас есть пятёрка лучших игроков с Яннисом [Адетокунбо] во главе, и у вас всё ещё также есть [Дэмьен] Лиллард… Они выглядят так, будто находятся на аппарате жизнеобеспечения», — приводит слова Пирса издание Clutch Points.

После восьми стартовых игр сезона-2024/2025 «Милуоки» занимают 13-е место в Восточной конференции. На счету «Бакс» всего лишь две победы в двух встречах. В дебютной игре сезона клуб «Милуоки» обыграл «Филадельфию», занимающую последнее место в Восточной конференции, а минувшей ночью «Бакс» записали в свой актив вторую победу, одержав верх над идущей на последнем месте Западной конференции «Ютой».