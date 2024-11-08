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Кевин Дюрант дал оценку навыкам Луки Дончича и поделился мнением о его прогрессе

Кевин Дюрант дал оценку навыкам Луки Дончича и поделился мнением о его прогрессе
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Тяжёлый форвард и лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант дал оценку навыкам атакующего защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича и поделился мнением о его прогрессе.

«Когда Дончич только пришёл в лигу, его стиль был больше сосредоточен на трёхочковых бросках и перехватах. Однако я думаю, что он расширил свой арсенал и теперь спокойно делает броски по всей площадке. Лука стал полноценным игроком атаки, поскольку у него нет предела тому, что он может делать и как может забрасывать. Дончич способен делать всё, что пожелает», — приводит слова Дюранта портал Clutch Points.

Напомним, следующий матч «Финикс Санз» проведёт с «Даллас Маверикс» в субботу, 9 ноября.

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