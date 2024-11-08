«Вы все ужасны». Аренас — о состоянии «Милуоки Бакс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас критически отозвался о форме команды «Милуоки Бакс» в сезоне-2024/2025.

«Видя их игры, хочу сказать только одно: «Вы все ужасны…». Проблема не в защите, проблема в том, что нападение и тактики Дока Риверса не помогают им набирать очки», — приводит слова Аренаса Clutch Points.

В последней игре «Милуоки» разгромил замыкающую Западную конференцию команду «Юта Джаз» со счётом 123:100. Дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо, набрав 31 очко, сделав 16 подборов, один блок и две передачи. 34 очка записал на свой счёт Дэмьен Лиллард.

Ранее чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс также раскритиковал «Милуоки».