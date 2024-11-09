Дирк Новицки — о переходе Томпсона в «Даллас»: кого, как не Клэя надо было подписывать?!

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дирк Новицки прокомментировал переход лёгкого форварда Клэя Томпсона в «Даллас Маверикс».

«Я был рад, что Клэй перешёл в команду. Для меня это было очевидное решение. С таким игроком, как Клэй, «Даллас» станет сильнее. Он является одним из лучших шутеров в истории. Во время финальной серии мы заметили, что команде как раз не хватает такого игрока. Поэтому кого, как не такую легенду как Клэя, надо было подписывать?! Пока рано говорить, но мне кажется Томпсон хорошо вписывается в команду и вносит вклад в её успех. Он хорошо забрасывает мячи и держит оборону. Думаю его навыки помогут команде в будущем. Надеюсь «Даллас» проведёт успешный сезон», — приводит слова Новицки портал Clutch Points.