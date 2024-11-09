8 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги прошёл очередной игровой день, в рамках которого в общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 8 ноября:

Турецкий «Анадолу Эфес» уступил «Монако» со счётом 69:81.

Французский АСВЕЛ проиграл турецкому «Фенербахче» — 73:77.

Чемпион прошлого сезона «Панатинаикос» в греческом дерби проиграл «Олимпиакосу» со счётом 89:94.

Итальянский «Виртус» обыграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива — 84:77.

«Барселона» разгромила «Басконию» в битве двух испанских команд со счётом 91:68.

После восьми проведённых матчей в сезоне-2024/2025 в лидерах находится «Жальгирис». Помимо литовского клуба шесть побед в восьми играх на счету «Баварии», «Барселоны» и «Фенербахче».