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Евролига: результаты матчей 8 ноября

Евролига: результаты матчей 8 ноября
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8 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги прошёл очередной игровой день, в рамках которого в общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 8 ноября:

Турецкий «Анадолу Эфес» уступил «Монако» со счётом 69:81.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
08 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
69 : 81
Монако
Монако, Монако
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Коркмаз, Диалло, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс

Французский АСВЕЛ проиграл турецкому «Фенербахче» — 73:77.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
08 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
73 : 77
Фенербахче
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: Харрисон, Кауди, Маледон, Ловернь, Ажинса, де Коло, Сако, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко, Кабенга Мбия
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч

Чемпион прошлого сезона «Панатинаикос» в греческом дерби проиграл «Олимпиакосу» со счётом 89:94.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
08 ноября 2024, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
89 : 94
Олимпиакос
Пирей, Греция
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

Итальянский «Виртус» обыграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива — 84:77.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
08 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
84 : 77
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Такер
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, DeJulius

«Барселона» разгромила «Басконию» в битве двух испанских команд со счётом 91:68.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
08 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
91 : 68
Баскония
Витория, Испания
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Баскония: Ховард, Райэсте, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке

После восьми проведённых матчей в сезоне-2024/2025 в лидерах находится «Жальгирис». Помимо литовского клуба шесть побед в восьми играх на счету «Баварии», «Барселоны» и «Фенербахче».

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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