8 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги прошёл очередной игровой день, в рамках которого в общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Евролига. Результаты матчей 8 ноября:
Турецкий «Анадолу Эфес» уступил «Монако» со счётом 69:81.
Французский АСВЕЛ проиграл турецкому «Фенербахче» — 73:77.
Чемпион прошлого сезона «Панатинаикос» в греческом дерби проиграл «Олимпиакосу» со счётом 89:94.
Итальянский «Виртус» обыграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива — 84:77.
«Барселона» разгромила «Басконию» в битве двух испанских команд со счётом 91:68.
После восьми проведённых матчей в сезоне-2024/2025 в лидерах находится «Жальгирис». Помимо литовского клуба шесть побед в восьми играх на счету «Баварии», «Барселоны» и «Фенербахче».
- 9 ноября 2024
-
01:07
-
00:54
-
00:53
- 8 ноября 2024
-
23:48
-
23:40
-
23:21
-
23:00
-
22:49
-
22:00
-
21:55
-
21:43
-
21:18
-
21:00
-
20:54
-
20:46
-
19:55
-
19:44
-
19:10
-
18:52
-
18:28
-
18:00
-
17:51
-
17:01
-
16:52
-
16:35
-
16:22
-
15:55
-
15:16
-
14:40
-
14:26
-
13:51
-
13:36
-
12:49
-
12:30
-
12:08