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Чемпион НБА назвал качество Стефена Карри, которое вызывает у него уважение

Чемпион НБА назвал качество Стефена Карри, которое вызывает у него уважение
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22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз», Моузес Муди назвал одно из ключевых качеств звезды коллектива и четырёхкратного чемпиона Стефена Карри, которое вызывает у него уважение.

«Что мне нравится в Стефе, так это то, что он действительно настоящий. Если он не знает ответа на вопрос, он скажет: «нет, я не знаю». Он разберётся во всём, вернётся и расскажет вам», — приводит слова Муди издание Clutch Points.

Муди был выбран под общим 14-м номером на драфте НБА 2021 года командой «Уорриорз». В течение своего дебютного сезона в статусе новичка он выиграл чемпионский титул.

Ранее стало известно, как возвращение Карри после травмы повлияло на рейтинги НБА.

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