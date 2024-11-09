Чемпион НБА назвал качество Стефена Карри, которое вызывает у него уважение

22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз», Моузес Муди назвал одно из ключевых качеств звезды коллектива и четырёхкратного чемпиона Стефена Карри, которое вызывает у него уважение.

«Что мне нравится в Стефе, так это то, что он действительно настоящий. Если он не знает ответа на вопрос, он скажет: «нет, я не знаю». Он разберётся во всём, вернётся и расскажет вам», — приводит слова Муди издание Clutch Points.

Муди был выбран под общим 14-м номером на драфте НБА 2021 года командой «Уорриорз». В течение своего дебютного сезона в статусе новичка он выиграл чемпионский титул.

Ранее стало известно, как возвращение Карри после травмы повлияло на рейтинги НБА.