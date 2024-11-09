Видео: Егор Дёмин готовится ко второму матчу в NCAA

Сегодня, 9 ноября, пройдёт очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университетская команда российского защитника Егора Дёмина сыграет с Калифорнийским университетом в Риверсайде.

Перед началом встречи Дёмин реализовал несколько трёхочковых бросков. Отметим, что начало игры назначено на 5:00 мск.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.