«Кливленд» победил «Голден Стэйт» в матче лидеров конференций, у Стефена Карри 12 очков

В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидерами Восточной и Западной конференций — «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 136:117.

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 12 очков.

«Кливленд» одержал десятую победу подряд со старта регулярного сезона и остаётся единственным клубом лиги, который ещё не проиграл ни одного матча. «Уорриорз» это поражение отбросило с первого места в Западной конференции на третье.