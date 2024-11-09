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Кливленд Кавальерс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 9 ноября 2024, счет 136:117, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Кливленд» победил «Голден Стэйт» в матче лидеров конференций, у Стефена Карри 12 очков
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В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидерами Восточной и Западной конференций — «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 136:117.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
136 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 27, Мобли - 23, Джером - 20, Окоро - 16, Аллен - 13, Митчелл - 12, ЛеВерт - 8, Ньянг - 7, Меррилл - 5, Уэйд - 3, Портер - 2, Томпсон, Тайсон
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 21, Подзиемски - 14, Карри - 12, Муди - 11, Уиггинс - 11, Мелтон - 10, Луни - 9, Пэйтон II - 8, Грин - 6, Андерсон - 4, Хилд - 3, Сантос - 3, Джексон-Дэвис - 3, Уотерс III - 2

Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 12 очков.

«Кливленд» одержал десятую победу подряд со старта регулярного сезона и остаётся единственным клубом лиги, который ещё не проиграл ни одного матча. «Уорриорз» это поражение отбросило с первого места в Западной конференции на третье.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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