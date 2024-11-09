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Даллас Маверикс — Финикс Санз, результат матча 9 ноября 2024, счет 113:114, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

59 очков Луки Дончича и Кайри Ирвинга не помогли «Далласу» избежать поражения от «Финикса»
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В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 113:114.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 114
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 29, Маршалл - 18, Гэффорд - 15, Томпсон - 12, Пауэлл - 4, Динвидди - 3, Гримс - 2, Гортман, Харди, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Финикс Санз: Дюрант - 26, О'Нил - 18, Джонс - 17, Бил - 15, Нуркич - 15, Букер - 13, Окоги - 6, Пламли - 4, Игодаро, Аллен, Ли, Бол, Моррис

Словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 30 очков, на счету его одноклубника Кайри Ирвинга 29 очков. Лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант отметился 26 набранными очками.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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