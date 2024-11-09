59 очков Луки Дончича и Кайри Ирвинга не помогли «Далласу» избежать поражения от «Финикса»

В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 113:114.

Словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 30 очков, на счету его одноклубника Кайри Ирвинга 29 очков. Лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант отметился 26 набранными очками.