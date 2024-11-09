59 очков Луки Дончича и Кайри Ирвинга не помогли «Далласу» избежать поражения от «Финикса»
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В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 113:114.
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 114
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 29, Маршалл - 18, Гэффорд - 15, Томпсон - 12, Пауэлл - 4, Динвидди - 3, Гримс - 2, Гортман, Харди, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Финикс Санз: Дюрант - 26, О'Нил - 18, Джонс - 17, Бил - 15, Нуркич - 15, Букер - 13, Окоги - 6, Пламли - 4, Игодаро, Аллен, Ли, Бол, Моррис
Словенский разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 30 очков, на счету его одноклубника Кайри Ирвинга 29 очков. Лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант отметился 26 набранными очками.
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