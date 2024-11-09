Егор Дёмин за первую половину матча в NCAA отметился 10 набранными очками

На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает Калифорнийский университет в Риверсайде. На момент написания новости счёт на табло — 40:33 в пользу домашней команды.

Российский защитник BYU Егор Дёмин по итогам первой половины отметился 10 набранными очками, реализовав четыре броска из восьми попыток. На счету Дёмина также четыре подбора и столько же результативных передач.

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