Егор Дёмин сделал потрясающую передачу на партнёра с отскоком от щита

На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает Калифорнийский университет в Риверсайде. На момент написания новости счёт на табло — 40:33 в пользу домашней команды.

В первой половине матча российский защитник BYU Егор Дёмин стал автором эффектного момента, отдав результативную передачу с отскоком от щита.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

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