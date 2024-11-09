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Егор Дёмин сделал потрясающую передачу на партнёра с отскоком от щита

Егор Дёмин сделал потрясающую передачу на партнёра с отскоком от щита
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает Калифорнийский университет в Риверсайде. На момент написания новости счёт на табло — 40:33 в пользу домашней команды.

В первой половине матча российский защитник BYU Егор Дёмин стал автором эффектного момента, отдав результативную передачу с отскоком от щита.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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