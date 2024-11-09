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Егор Дёмин совершил уверенный проход и эффектно исполнил слэм-данк во время матча

На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает Калифорнийский университет в Риверсайде. На момент написания новости счёт на табло — 42:33 в пользу домашней команды.

В концовке первой половины российский защитник BYU Егор Дёмин совершил уверенный проход в трёхсекундную зону соперника. Как итог, владение закончилось эффектным броском сверху.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

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