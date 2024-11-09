«Оклахома» обыграла «Хьюстон» и вышла в лидеры Западной конференции НБА

В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 126:107.

По 29 очков в составе «Оклахома-Сити» набрали Шей Гилджес-Александер и Чет Холмгрен. У «Хьюстона» самым результативным стал Диллон Брукс (17 очков).

«Тандер» одержали восьмую победу в девяти матчах регулярного чемпионата и вышли в лидеры Западной конференции. «Хьюстон» потерпел четвёртое поражение в девяти матчах и откатился из зоны основного плей-офф Запада на восьмое место — в зону плей-ин.