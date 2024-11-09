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Оклахома-Сити Тандер — Хьюстон Рокетс, результат матча 9 ноября 2024, счет 126:107, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Оклахома» обыграла «Хьюстон» и вышла в лидеры Западной конференции НБА
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В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 126:107.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 107
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 29, Уильямс - 14, Джо - 14, Митчелл - 12, Карузо - 10, Уиггинс - 8, Уоллес - 4, Дорт - 3, Джонс - 2, Леонс - 1, Дженг
Хьюстон Рокетс: Брукс - 17, Томпсон - 14, Грин - 14, Исон - 12, Ванвлит - 11, Шенгюн - 11, Тэйт - 6, Адамс - 5, Смит II - 4, Шеппард - 4, Холидей - 3, Грин - 3, Маквей - 3, Ландейл

По 29 очков в составе «Оклахома-Сити» набрали Шей Гилджес-Александер и Чет Холмгрен. У «Хьюстона» самым результативным стал Диллон Брукс (17 очков).

«Тандер» одержали восьмую победу в девяти матчах регулярного чемпионата и вышли в лидеры Западной конференции. «Хьюстон» потерпел четвёртое поражение в девяти матчах и откатился из зоны основного плей-офф Запада на восьмое место — в зону плей-ин.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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