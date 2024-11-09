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Дёмин набрал 20 очков в матче NCAA, университет россиянина одержал вторую победу подряд

Дёмин набрал 20 очков в матче NCAA, университет россиянина одержал вторую победу подряд
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Сегодня, 9 ноября, завершился очередной матч регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал Калифорнийский университет в Риверсайде. Игра закончилась со счётом 86:80 в пользу домашней команды.

Российский защитник BYU Егор Дёмин провёл очередной убедительный матч, набрав в общей сложности 20 очков, семь результативных передач и пять подборов. Дёмин реализовал 8 бросков из 11 попыток, где два из пяти — трёхочковые. 20 очков Дёмина — лучший показатель в команде.

Следующий матч университет Бригама Янга проведёт с Королевским университетом Шарлотт. Игра пройдёт в ночь на 14 ноября. Начало встречи — в 5:00 мск. BYU на данный момент имеет в своём активе две победы без поражений.

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