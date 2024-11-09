Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности в NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, обновил личный рекорд результативности в матче с Калифорнийским университетом в Риверсайде.

Игра завершилась победой BYU со счётом 86:80 в пользу университета Дёмина. На счету российского разыгрывающего 20 очков, семь передач и пять подборов. Тем самым 18-летний Егор побил личный рекорд результативности в NCAA. Ранее во встрече с «Центральным Арканзасом» он набрал 18 очков.

Следующий матч университет Бригама Янга проведёт с Королевским университетом Шарлотт. Игра пройдёт в ночь на 14 ноября. Начало встречи — в 5:00 мск.

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