Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности в NCAA

Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности в NCAA
Аудио-версия:
Комментарии

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, обновил личный рекорд результативности в матче с Калифорнийским университетом в Риверсайде.

Игра завершилась победой BYU со счётом 86:80 в пользу университета Дёмина. На счету российского разыгрывающего 20 очков, семь передач и пять подборов. Тем самым 18-летний Егор побил личный рекорд результативности в NCAA. Ранее во встрече с «Центральным Арканзасом» он набрал 18 очков.

Следующий матч университет Бригама Янга проведёт с Королевским университетом Шарлотт. Игра пройдёт в ночь на 14 ноября. Начало встречи — в 5:00 мск.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android