Популярный баскетбольный аккаунт похвалил Егора Дёмина после второго матча в США

Официальный аккаунт «Мартовского безумия» – самого главного турнира в студенческой американской лиге NCAA — в социальной сети X (ранее Twitter) поделился мнением об игре российского баскетболиста Егора Дёмина.

«Егор Дёмин довольно хорош в той штуке, которая называется баскетбол», – говорится на странице «Мартовского безумия».

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает Дёмин, обыграл Калифорнийский университет в Риверсайде со счётом 86:80. Российский игрок набрал 20 очков, семь передач и пять подборов. 18-летний Егор стал лучшим по результативности в своей команде.

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