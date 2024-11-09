Видео: лучшие моменты игры Егора Дёмина во втором матче в США

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, набрал 20 очков, семь передач и пять подборов. Появилось видео ярких моментов матча с Калифорнийским университетом в Риверсайде.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Университет Бригама Янга одержал победу над Калифорнийским университетом в Риверсайде со счётом 86:80. Это второй матч российского баскетболиста в NCAA.

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