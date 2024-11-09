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Лос-Анджелес Лейкерс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 9 ноября 2024, счет 116:106, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» переиграть «Филадельфию»
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В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:106.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 21, Ривз - 20, Расселл - 18, Хатимура - 9, Хэйс - 8, Реддиш - 3, Кнехт - 2, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Джеймс, Колоко, Льюис
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 18, Драммонд - 14, Ябуселе - 14, Мартин - 13, Мартин - 11, Джордж - 9, Убре - 9, Лоури - 5, Джексон - 3, Киньонес - 3, Бона - 3, Даутин - 2, Каунсил - 2, Эмбиид, Гордон

В составе «Лейкерс» трипл-дабл оформил 39-летний лидер команды — лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 21 очко, 12 подборов и 13 результативных передач. Самым результативным в матче стал одноклубник Леброна Энтони Дэвис — 31 очко, девять подборов и один ассист.

«Озёрники» с пятью победами в четырёх матчах занимают 11-е место в Западной конференции. «Филадельфия» проиграла в пятый раз подряд и с одной победой в восьми играх замыкает таблицу Востока.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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