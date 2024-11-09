Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» переиграть «Филадельфию»

В ночь с 8 на 9 ноября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:106.

В составе «Лейкерс» трипл-дабл оформил 39-летний лидер команды — лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 21 очко, 12 подборов и 13 результативных передач. Самым результативным в матче стал одноклубник Леброна Энтони Дэвис — 31 очко, девять подборов и один ассист.

«Озёрники» с пятью победами в четырёх матчах занимают 11-е место в Западной конференции. «Филадельфия» проиграла в пятый раз подряд и с одной победой в восьми играх замыкает таблицу Востока.