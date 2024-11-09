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Егор Дёмин повторил достижение напарника по университету по одному из показателей

Егор Дёмин повторил достижение напарника по университету по одному из показателей
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Разыгрывающий университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин стал первым первокурсником в команде, набравшим как минимум 20 очков с тех пор, как 23 января 2023 года Даллин Холл набрал 23 очка в матче с «Сент-Мэри» в студенческой американской лиге NCAA.

Университет Бригама Янга одержал победу над Калифорнийским университетом в Риверсайде со счётом 86:80. 18-летний Дёмин записал себе в актив 20 очков, семь передач и пять подборов. Егор реализовал 8 бросков из 11 попыток, где два из пяти — трёхочковые. К тому же российский игрок стал самым результативным в своей команде.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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