В ночь с 8 на 9 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 ноября:

«Шарлотт Хорнетс» — «Индина Пэйсерс» — 103:83;

«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 122:121;

«Орландо Мэджик» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:88;

«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 136:117;

«Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» — 113:114;

«Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс» — 116:94;

«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» 108:104 (ОТ);

«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» 126:107;

«Мемфис Гриззлиз» — «Вашингтон Уизардс» — 128:104;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 127:102;

«Денвер Наггетс» — «Майами Хит» — 135:122;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 116:106;

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 98:107.

«Кливленд» единственный клуб в сезоне-2024/2025, который не потерпел ни одного поражения в 10 матчах.