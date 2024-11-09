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Все результаты игрового дня НБА 9 ноября

Все результаты игрового дня НБА 9 ноября
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В ночь с 8 на 9 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 ноября:

«Шарлотт Хорнетс» — «Индина Пэйсерс» — 103:83;
«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 122:121;
«Орландо Мэджик» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:88;
«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 136:117;
«Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» — 113:114;
«Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс» — 116:94;
«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» 108:104 (ОТ);
«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» 126:107;
«Мемфис Гриззлиз» — «Вашингтон Уизардс» — 128:104;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 127:102;
«Денвер Наггетс» — «Майами Хит» — 135:122;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 116:106;
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 98:107.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
103 : 83
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Миллер - 29, Мартин - 15, Манн - 14, Уильямс - 8, Грин - 2, Салон - 2, Гибсон - 2, Смит, Диабате, Мицич, Роден, Карри
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 27, Матурин - 22, Тёрнер - 12, Джексон - 7, Халибёртон - 6, Уокер - 5, Топпин - 2, Шиппард - 2, Нембард, Фриман, Фёрфи, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
122 : 121
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Каннингем - 22, Бисли - 22, Харрис - 22, Айви - 18, Фонтеккио - 11, Стюарт - 10, Хардуэй-младший - 7, Холланд - 5, Рид - 5, Суидер, Мур, Сассер
Атланта Хоукс: Янг - 35, Джонсон - 20, Дэниэлс - 18, Нэнс - 13, Оконгву - 8, Мэтьюз - 8, Рисашер - 7, Капела - 7, Родди - 3, Уоллес - 2, Бафкин, Гуйе
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 88
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Орландо Мэджик: Вагнер - 27, Вагнер - 17, Блэк - 11, Битадзе - 11, Айзек - 10, Энтони - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Саггс - 7, Харрис - 7, Да Силва - 7, Джозеф - 3, Хьюстан, Ховард
Нью-Орлеан Пеликанс: Бостон - 26, Альварадо - 21, Робинсон-Эрл - 12, Ингрэм - 11, Ноуэлл - 10, Грин - 3, Ривз - 3, Тайс - 2, Уильямсон, Кэйн, Мисси, Джемисон
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
136 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 27, Мобли - 23, Джером - 20, Окоро - 16, Аллен - 13, Митчелл - 12, ЛеВерт - 8, Ньянг - 7, Меррилл - 5, Уэйд - 3, Портер - 2, Томпсон, Тайсон
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 21, Подзиемски - 14, Карри - 12, Муди - 11, Уиггинс - 11, Мелтон - 10, Луни - 9, Пэйтон II - 8, Грин - 6, Андерсон - 4, Хилд - 3, Сантос - 3, Джексон-Дэвис - 3, Уотерс III - 2
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 114
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 29, Маршалл - 18, Гэффорд - 15, Томпсон - 12, Пауэлл - 4, Динвидди - 3, Гримс - 2, Гортман, Харди, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис
Финикс Санз: Дюрант - 26, О'Нил - 18, Джонс - 17, Бил - 15, Нуркич - 15, Букер - 13, Окоги - 6, Пламли - 4, Игодаро, Аллен, Ли, Бол, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 94
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Таунс - 32, Бриджес - 17, Брансон - 15, Макбрайд - 14, Ануноби - 14, Харт - 11, Колек - 8, Райан - 3, Симс - 2, Топпин, Дадье, Хукпорти
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Лиллард - 19, Смит - 10, Грин - 9, Лопес - 7, Роллинз - 7, Боучэмп - 4, Портис - 4, Принс - 3, Джексон - 3, Роббинс - 2, Коннотон - 2, Умуде, Райт
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
108 : 104
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Притчард - 20, Холидэй - 17, Уайт - 14, Хорфорд - 13, Хозер - 8, Кета - 3, Браун, Петерсон, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер
Бруклин Нетс: Томас - 31, Шрёдер - 20, Джонсон - 18, Уильямс - 9, Симмонс - 8, Уилсон - 8, Финни-Смит - 5, Джонсон - 3, Клэкстон - 2, Милтон, Цуй, Мартин, Клауни
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 107
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 29, Уильямс - 14, Джо - 14, Митчелл - 12, Карузо - 10, Уиггинс - 8, Уоллес - 4, Дорт - 3, Джонс - 2, Леонс - 1, Дженг
Хьюстон Рокетс: Брукс - 17, Томпсон - 14, Грин - 14, Исон - 12, Ванвлит - 11, Шенгюн - 11, Тэйт - 6, Адамс - 5, Смит II - 4, Шеппард - 4, Холидей - 3, Грин - 3, Маквей - 3, Ландейл
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
128 : 104
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 39, Иди - 14, Альдама - 12, Хафф - 12, Уэллс - 11, Пиппен Мл. - 11, Кеннард - 11, Ларэвиа - 9, Кларк - 6, Кавамура - 3, Каслтон, Кончар
Вашингтон Уизардс: Джордж - 17, Валанчюнас - 16, Кисперт - 14, Кулибали - 10, Каррингтон - 10, Пул - 10, Сарр - 8, Холмс - 6, Батлер - 5, Гилл - 5, Дэвис - 3, Болдуин Мл., Багли III
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
127 : 102
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Рэндл - 22, Рид - 15, Дивинченцо - 14, Александер-Уолкер - 9, Гобер - 8, Диллингэм - 7, Гарза - 6, Макдэниелс - 5, Майнотт - 2, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Дозьер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 16, Саймонс - 14, Уильямс - 13, Бэнтон - 12, Грант - 12, Авдия - 9, Шарп - 6, Клингэн - 6, Эйтон - 4, Мюррэй - 4, Рупер - 3, Камара - 3, Тибулл, Рит, Уокер
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 122
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 28, Браун - 21, Портер - 21, Уотсон - 16, Тайсон - 7, Строутер - 6, Уэстбрук - 6, Джордан, Шарич, Джонс, Ннаджи, Александер
Майами Хит: Хироу - 24, Адебайо - 20, Робинсон - 20, Розир - 15, Хайсмит - 15, Йович - 11, Ричардсон - 10, Ларссон - 5, Батлер - 2, Уэр, Жакез-мл., Бёркс, Брайант, Лав
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 21, Ривз - 20, Расселл - 18, Хатимура - 9, Хэйс - 8, Реддиш - 3, Кнехт - 2, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Джеймс, Колоко, Льюис
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 18, Драммонд - 14, Ябуселе - 14, Мартин - 13, Мартин - 11, Джордж - 9, Убре - 9, Лоури - 5, Джексон - 3, Киньонес - 3, Бона - 3, Даутин - 2, Каунсил - 2, Эмбиид, Гордон
НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
98 : 107
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Сабонис - 23, Монк - 17, Дерозан - 13, Мюррэй - 7, Хаертер - 4, Эллис - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Лайлз
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 31, Харден - 22, Коффи - 14, Джонс - 14, Зубац - 13, Портер - 11, Мэнн - 2, Хиланд, Данн, Миллер, Браун, Джонс, Батюм

«Кливленд» единственный клуб в сезоне-2024/2025, который не потерпел ни одного поражения в 10 матчах.

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