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Единая лига: расписание матчей 9 ноября

Единая лига: расписание матчей 9 ноября
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Сегодня, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано два матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 9 ноября:

14:00 мск — УНИКС — ЦСКА;
16:00 мск — «Парма» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (10 побед — одно поражение). «Зенит» занимает второе место (10 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед — три поражения).

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Новости. Баскетбол
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