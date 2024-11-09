Единая лига: расписание матчей 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано два матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 9 ноября:

14:00 мск — УНИКС — ЦСКА;

16:00 мск — «Парма» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК Парма Пермь Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (10 побед — одно поражение). «Зенит» занимает второе место (10 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед — три поражения).