Единая лига: расписание матчей 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано два матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 9 ноября:
14:00 мск — УНИКС — ЦСКА;
16:00 мск — «Парма» — «Пари Нижний Новгород».
В этом сезоне участие в Единой лиге принимают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Лидером чемпионата в данный момент является московский ЦСКА (10 побед — одно поражение). «Зенит» занимает второе место (10 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед — три поражения).
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