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В НБА появился первый дуэт отца и сына, каждый из которых оформил трипл-дабл

В НБА появился первый дуэт отца и сына, каждый из которых оформил трипл-дабл
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В ночь на 9 ноября команда «Мемфис Гриззлиз» обыграла «Вашингтон Уизардс» со счётом 128:104, а Скотти Пиппен-младший, являющийся сыном легендарного шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, оформил в матче трипл-дабл. На счету Пиппена-младшего 11 очков, 10 подборов и 11 передач.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
128 : 104
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 39, Иди - 14, Альдама - 12, Хафф - 12, Уэллс - 11, Пиппен Мл. - 11, Кеннард - 11, Ларэвиа - 9, Кларк - 6, Кавамура - 3, Каслтон, Кончар
Вашингтон Уизардс: Джордж - 17, Валанчюнас - 16, Кисперт - 14, Кулибали - 10, Каррингтон - 10, Пул - 10, Сарр - 8, Холмс - 6, Батлер - 5, Гилл - 5, Дэвис - 3, Болдуин Мл., Багли III

Таким образом, Скотти Пиппен-младший оформил свой первый трип-дабл в НБА, благодаря чему он и его отец стали первым дуэтом отец-сын, которые оформляли его в ходе игр североамериканской лиги.

На счету его отца Скотти Пиппена 17 трип-даблов за карьеру.

Пиппен-младший не был выбран на драфте НБА в 2022 году и позже подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». В сезоне-2022/2023 он провёл за «озёрников» шесть игр, набирая в среднем 2,3 очка, 3,7 подбора и 5,2 передачи. Зимой 2024 года подписал контракт с «Мемфис Гриззлиз».

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