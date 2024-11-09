В НБА появился первый дуэт отца и сына, каждый из которых оформил трипл-дабл

В ночь на 9 ноября команда «Мемфис Гриззлиз» обыграла «Вашингтон Уизардс» со счётом 128:104, а Скотти Пиппен-младший, являющийся сыном легендарного шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, оформил в матче трипл-дабл. На счету Пиппена-младшего 11 очков, 10 подборов и 11 передач.

Таким образом, Скотти Пиппен-младший оформил свой первый трип-дабл в НБА, благодаря чему он и его отец стали первым дуэтом отец-сын, которые оформляли его в ходе игр североамериканской лиги.

На счету его отца Скотти Пиппена 17 трип-даблов за карьеру.

Пиппен-младший не был выбран на драфте НБА в 2022 году и позже подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». В сезоне-2022/2023 он провёл за «озёрников» шесть игр, набирая в среднем 2,3 очка, 3,7 подбора и 5,2 передачи. Зимой 2024 года подписал контракт с «Мемфис Гриззлиз».