Дёмин рассказал, на чём ему нужно сосредоточиться после второй победы в NCAA

Российский игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин поделился мнением об игре с Калифорнийским университетом в Риверсайде (86:80).

«Это была отличная проверка для нас после первой, можно сказать, лёгкой игры. Это был отличный опыт с точки зрения понимания уровня этой лиги. Да, у нас были некоторые трудности, но мы приспособились и нашли способ победить. Мне же нужно больше тренироваться над исполнением штрафных бросков (смеётся). Не буду врать, мне нужно тренироваться больше. Каждый нашёл для себя что-то в этой игре», – сказал Егор Дёмин в послематчевом интервью BYUtv Sports Nation.

18-летний Дёмин набрал 20 очков, семь передач и пять подборов в своём втором матче в американской студенческой лиге NCAA.

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