Названо уникальное достижение, которое может покориться Леброну Джеймсу в НБА

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на пути к новому рекорду, и может стать самым возрастным игроком в истории НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), который набирал в среднем более 20 очков за игру на протяжении сезона.

Статистические данные Леброна после девяти матчей этого сезона выглядят следующим образом:

23,7 — очка за игру

7,4 — подбора за игру

8,1 — передачи за игру

47,1% — процент реализации трёхочковых бросков

(Данные приведены порталом StatMamba в социальных сетях)

Напомним, сегодня, 9 ноября, «Лейкерс» одержали выездную победу в рамках НБА над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 116:106.