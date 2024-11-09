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Названо уникальное достижение, которое может покориться Леброну Джеймсу в НБА

Названо уникальное достижение, которое может покориться Леброну Джеймсу в НБА
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Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на пути к новому рекорду, и может стать самым возрастным игроком в истории НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), который набирал в среднем более 20 очков за игру на протяжении сезона.

Статистические данные Леброна после девяти матчей этого сезона выглядят следующим образом:

23,7 — очка за игру
7,4 — подбора за игру
8,1 — передачи за игру
47,1% — процент реализации трёхочковых бросков
(Данные приведены порталом StatMamba в социальных сетях)

Напомним, сегодня, 9 ноября, «Лейкерс» одержали выездную победу в рамках НБА над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 116:106.

НБА — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 21, Ривз - 20, Расселл - 18, Хатимура - 9, Хэйс - 8, Реддиш - 3, Кнехт - 2, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Джеймс, Колоко, Льюис
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 18, Драммонд - 14, Ябуселе - 14, Мартин - 13, Мартин - 11, Джордж - 9, Убре - 9, Лоури - 5, Джексон - 3, Киньонес - 3, Бона - 3, Даутин - 2, Каунсил - 2, Эмбиид, Гордон
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