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Билеты на дебют Бронни Джеймса в G-лиге дороже, чем на матчи НБА

Билеты на дебют Бронни Джеймса в G-лиге дороже, чем на матчи НБА
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Билеты на дебютную игру атакующего защитника Бронни Джеймса за команду «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига) стоили дороже, чем на игры Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на этой неделе.

Стоимость билета на первую игру сезона в G-лиге команды «Саут-Бэй Лейкерс» достигла $ 179. Сами билеты были распроданы за 24 часа.

Сезон в G-лиге начнётся в ночь на 10 ноября. «Саут-Бэй Лейкерс» проведёт свою первую игру с командой «Солт-Лейк-Сити Старз».

Ранее известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания объявил о решении калифорнийского клуба отправить Бронни в Лигу развития НБА, но играть он будет только в домашних матчах команды.

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