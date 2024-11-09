Билеты на дебют Бронни Джеймса в G-лиге дороже, чем на матчи НБА

Билеты на дебютную игру атакующего защитника Бронни Джеймса за команду «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига) стоили дороже, чем на игры Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на этой неделе.

Стоимость билета на первую игру сезона в G-лиге команды «Саут-Бэй Лейкерс» достигла $ 179. Сами билеты были распроданы за 24 часа.

Сезон в G-лиге начнётся в ночь на 10 ноября. «Саут-Бэй Лейкерс» проведёт свою первую игру с командой «Солт-Лейк-Сити Старз».

Ранее известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания объявил о решении калифорнийского клуба отправить Бронни в Лигу развития НБА, но играть он будет только в домашних матчах команды.