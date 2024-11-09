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Адам Сильвер заявил о возможном появлении новой технологии в НБА для помощи судьям

Адам Сильвер заявил о возможном появлении новой технологии в НБА для помощи судьям
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что руководство лиги рассматривает возможность внедрения технологии автоматического судейства в ближайшем будущем, подобной теннисной системе Hawk-Eye.

«Например, мяч выходит за пределы поля игрока… в любой момент времени рядом с мячом может быть 100 пальцев или других частей тела… Иногда судьи могут полагаться на повтор, но это замедляет игру. … Есть и другие ситуации, например, с ногами игроков на линии… Мы надеемся, что с помощью технологии по типу Hawk-Eye мы сможем автоматизировать решения в таких ситуациях», — приводит слова Сильвера издание Legion Hoops.

Ранее Сильвер рассказал о возможных планах изменения формата Матча звёзд в НБА.

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