Адам Сильвер заявил о возможном появлении новой технологии в НБА для помощи судьям

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что руководство лиги рассматривает возможность внедрения технологии автоматического судейства в ближайшем будущем, подобной теннисной системе Hawk-Eye.

«Например, мяч выходит за пределы поля игрока… в любой момент времени рядом с мячом может быть 100 пальцев или других частей тела… Иногда судьи могут полагаться на повтор, но это замедляет игру. … Есть и другие ситуации, например, с ногами игроков на линии… Мы надеемся, что с помощью технологии по типу Hawk-Eye мы сможем автоматизировать решения в таких ситуациях», — приводит слова Сильвера издание Legion Hoops.

Ранее Сильвер рассказал о возможных планах изменения формата Матча звёзд в НБА.