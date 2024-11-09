«Было трудно играть». Егор Дёмин — о втором матче в США

Российский игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин рассказал, в чём его команда не лучшим образом действовала в матче с Калифорнийским университетом в Риверсайде (86:80).

«Было немного трудно играть в самом начале матча против их «дропа», потому что у них есть большие парни прямо возле кольца, нам приходилось выбирать, что же мы будем делать. Сперва я почувствовал, что мы не очень уверенно действуем в этом компоненте, но во время игры мы нашли способ, как разбираться с этим», – сказал Егор Дёмин в послематчевом интервью BYUtv Sports Nation.

18-летний Дёмин набрал 20 очков, семь передач и пять подборов в своём втором матче в американской студенческой лиге NCAA.

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