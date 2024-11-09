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«Никто не идеален». Егор Дёмин прокомментировал проблемы в защите своей команды в США

«Никто не идеален». Егор Дёмин прокомментировал проблемы в защите своей команды в США
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Российский игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин поделился мнением, почему его команду постигли проблемы в обороне в матче с Калифорнийским университетом в Риверсайде (86:80).

«Я бы сказал, что было недостаточно коммуникации. Спасибо поддержке трибун за это (улыбается), потому что мы даже не могли услышать друг друга и тренеров, но в любом случае вышло хорошо. Нам удалось приспособиться, и мы поправили свою игру в нужное русло. У нас есть некоторые проблемы, но никто не идеален», – сказал Егор Дёмин в послематчевом интервью BYUtv Sports Nation.

18-летний Дёмин набрал 20 очков, семь передач и пять подборов в своём втором матче в американской студенческой лиге NCAA.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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