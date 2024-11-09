Егор Дёмин ответил на вопрос, что его команда делает лучше всего на паркете

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), ответил на вопрос, что его команда в студенческой американской лиге NCAA делает лучше всего.

«Делится мячом! Команда обладает по-настоящему отличной «химией», коммуникацией с тренером, напарниками, всеми сотрудниками. Да, просто играем в баскетбол так, как мы этого хотим. Честно, тренер делает свою работу и его комбинации работают очень хорошо», — сказал Егор Дёмин в послематчевом интервью BYUtv Sports Nation.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.